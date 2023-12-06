Акыйкатчы посетила ИВС в УВД Таласской области

Бишкек, "Саясат.kg". Акыйкатчы выборочно заходила в камеры и беседовала с задержанными.
Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева посетила ИВС в УВД Таласской области для ознакомления с условиями содержания задержанных.
В момент посещения в ИВС находились 19 подозреваемых и обвиняемых при вместимости 32 человека. ИВС находится во дворе УВД, но в отдельном здании.
Акыйкатчы выборочно заходила в камеры и беседовала с задержанными. Омбудсмена сопровождал начальник УВД .
Также Акыйкатчы показали место для прогулок.
Начальник УВД Азенбек Козукеев отметил, что в Таласской области отсутствует СИЗО, поэтому в ИВС содержатся и обвиняемые.
Акыйкатчы призывает кабинет министров рассмотреть возможность строительства СИЗО в Таласской области в соответствии с международными стандартами и национальным законодательством об условиях содержания арестованных.