Акыйкатчы посетила ИВС в УВД Таласской области

Бишкек, "Саясат.kg". Акыйкатчы выборочно заходила в камеры и беседовала с задержанными.

Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева посетила ИВС в УВД Таласской области для ознакомления с условиями содержания задержанных.

В момент посещения в ИВС находились 19 подозреваемых и обвиняемых при вместимости 32 человека. ИВС находится во дворе УВД, но в отдельном здании.

Акыйкатчы выборочно заходила в камеры и беседовала с задержанными. Омбудсмена сопровождал начальник УВД .

Также Акыйкатчы показали место для прогулок.

Начальник УВД Азенбек Козукеев отметил, что в Таласской области отсутствует СИЗО, поэтому в ИВС содержатся и обвиняемые.

Акыйкатчы призывает кабинет министров рассмотреть возможность строительства СИЗО в Таласской области в соответствии с международными стандартами и национальным законодательством об условиях содержания арестованных.