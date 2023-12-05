ГКНБ: За покровительство притонов задержаны сотрудники милиции

Бишкек, "Саясат.kg". Всего в г.Джалал-Абад функционировала порядка 30 съёмных квартир, 2 сауны, 5 гостиниц, где оказывались интимные услуги.

ГКНБ КР совместно с отделом службы внутренней безопасности УВД Джалал-Абадской области в рамках борьбы с организованной преступностью, ликвидации источников финансирования, а также снижения денежных потоков, направляемых на преступную деятельность, выявила на территории Джалал-Абадской области т.н. «притоны», незаконно функционирующие на протяжении нескольких лет, где предоставлялись интимные услуги мужчинам под покровительством отельных сотрудников органов внутренних дел КР.

Установлено, что заместитель начальника Управления СБНОН МВД КР по Джалал-Абадской области полковник милиции Б.Н.Д. вместе с одним из руководителей ПОМ УВД Джалал-Абадской области майором милиции Д.А. организовали устойчивую преступную схему по оказанию покровительства деятельности притонов, за что ежемесячно получали денежные вознаграждения.

Всего в г.Джалал-Абад функционировала порядка 30 съёмных квартир, 2 сауны, 5 гостиниц, где оказывались интимные услуги. На работу девушки привлекались из разных регионов страны в т.ч. работали представительницы из сопредельных стран.

В настоящее время устанавливаются причастность других сотрудников правоохранительных органов к покровительству притонов на территории области.