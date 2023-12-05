В Кыргызстан прибыла очередная партия продовольственной помощи из России

Бишкек, "Саясат.kg". 742,5 тонны обогащенной муки и 60,72 тонн растительного масла...

В Кыргызскую Республику прибыла очередная партия продовольствия, безвозмездно предоставленного Российской Федерацией Всемирной продовольственной программе ООН, сообщают в ВПП ООН.

803,22 тонны продовольствия (742,5 тонны обогащенной муки и 60,72 тонн растительного масла) доставлено на склад ВПП ООН в Оше.

Продовольствие будет роздано примерно среди 18 300 человек для повышения их продовольственной безопасности в качестве вознаграждения за участие в проектах, поддерживаемых ВПП ООН в южных регионах страны, отмечается в информации.