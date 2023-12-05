Кыргызстанцам рассказали, как зарегистрировать рождение ребенка онлайн

Для оплаты услуги система сгенерирует код, по которому можно оплатить онлайн с помощью приложений банков или сотовых операторов КР.

Министерство цифрового развития сообщило о запуске пилотного проекта, в рамках которого кыргызстанцы могут онлайн зарегистрировать рождение ребенка на Государственном портале электронных услуг.

Как пояснили в ведомстве, новая услуга в разделе "Семья" позволяет авторизованным пользователям госпортала - родителям новорожденного - подать заявление на регистрацию рождения и заявление на получение единовременной выплаты по рождению ребенка "Балага сүйүнчү".

Наличие облачной электронной подписи обязательно, ее можно получить бесплатно онлайн через мобильные приложения "Тундук" и сотовых операторов.

"Для удобства пользователей на госпортале можно выбрать банк для получения пособия "Балага сүйүнчү" и оформить доставку документа на дом. По желанию можно получить его в удобном для вас ЦОН", - рассказали в Минцифры.

Для оплаты услуги система сгенерирует код, по которому можно оплатить онлайн с помощью приложений банков или сотовых операторов КР.

С ноября 2022 года пилотный проект функционировал в тестовом режиме в Бишкеке и Аламудунском районе, всего было принято 240 заявок на регистрацию рождения.



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