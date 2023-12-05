ГКНБ КР: В Иссык-Кульской области государству возвращено 115 га земель, принадлежащих К.Асанбеку

Бишкек, "Саясат.kg". «Н.Р.Р.» содержал скот (КРС, МРС) членов ОПГ К.Асанбека и выращивал корма для их содержания...

ГКНБ КР в рамках расследуемого уголовного дела по фактам легализации преступных доходов в отношении членов ОПГ К.Асанбека и отдельных субъектов предпринимательства, осуществляющих финансирование организованных преступных групп ст.263 ч.1 «Финансирование организованных групп и преступных сообществ», ст.222 ч.3 «Легализация и отмывание преступных доходов» УК КР, органами национальной безопасности установлено, что гражданин КР «Н.Р.Р.» в марте 2022 года заключил договор аренды 115 га земли (пашни) с Государственным предприятием «Центр развития этнокультуры, конно-спортивной индустрии племенного коневодства».

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлено, что «Н.Р.Р.» использовал участок мерою 80 га в Григорьевском а/а и земельный участок мерою 35 га в Семеновском а/а Иссык-Кульской области для выращивания кормов и занятия животноводством. При этом, «Н.Р.Р.» содержал скот (КРС, МРС) членов ОПГ К.Асанбека и выращивал корма для их содержания, тем самым оказывая материальную поддержку членам ОПГ.

В настоящее время со стороны ГКНБ КР возвращены в доход государства в лице Государственного предприятия «Центр развития этнокультуры, конно-спортивной индустрии племенного коневодства» указанные 115 га земель в Иссык-Кульском районе.

ГКНБ КР продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению дополнительных лиц, аффилированных с ОПГ К.Асанбека и других активов, нажитых преступным путем.