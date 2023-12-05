Двухлетнего малыша избили до смерти. Обвинение предъявили матери и отчиму-иностранцу

На теле были обнаружены множественные гематомы - свежие и старые.

В Бишкеке двухлетнего малыша забили до смерти. Дело, в котором фигурируют мать и отчим ребенка, передали в Аламудунский райсуд Чуйской области. Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.

Как уточняется, 28 сентября текущего года в скорую помощь поступило сообщение о плохом самочувствии двухлетнего ребенка. Приехав по вызову, медики пытались реанимировать малыша, но он скончался.

На теле были обнаружены множественные гематомы - свежие и старые. По предварительным данным, у малыша был разрыв внутренних органов.

По подозрению были задержаны мать ребенка К. А. К., 2000 года рождения, и ее сожитель М. А. А., 1996 года рождения, гражданин Египта.

Двухлетнего малыша избили до смерти. Обвинение предъявили матери и отчиму-иностранцу

По версии следствия, К. А. К. и М. А. А., вступив в сговор, пытали малолетнего С. А. Г., 2021 года рождения, обливая его кипятком с головы до ног, а также били скалкой, кидали малыша о стену и мебель в квартире. В итоге ребенок умер от разрыва внутренних органов.

Сообщается, что К. А. К. обвиняет в избиении малыша своего сожителя, а М. А. А., наоборот, винит во всем мать. Им обоим предъявлено обвинение по статье "Убийство".

Также известно, что мать ребенка К. А. К., согласно заключению комиссии судебно-психиатрической экспертизы, имеет признаки психического расстройства в виде параноидной шизофрении и в момент убийства не могла отдавать отчет своим действиям. Ее направили на принудительное лечение в село Кызыл-Жар.



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