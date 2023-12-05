ЮНИСЕФ: 80% детей с инвалидностью в Кыргызстане подвергаются психологической агрессии

Они, подчеркивают авторы, указывают на значительное неравенство в доступе к основным услугам и уходу, с которым сталкиваются дети с инвалидностью.

Дети с инвалидностью в Европе и Центральной Азии сталкиваются с дискриминацией дома, в школах и местных сообществах. Об этом говорится в новом анализе данных из девяти стран и территорий региона, опубликованном ЮНИСЕФ.

Как сообщается в пресс-релизе организации, в докладе "Дети с инвалидностью в Европе и Центральной Азии: статистический обзор их благополучия" представлены данные из Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Северной Македонии, Сербии, Туркменистана, Узбекистана и Черногории. Они, подчеркивают авторы, указывают на значительное неравенство в доступе к основным услугам и уходу, с которым сталкиваются дети с инвалидностью.

"Дети с инвалидностью во многих ситуациях продолжают сталкиваться с изоляцией: начиная с того, что им не оказывают полноценную поддержку в школе, им не читают и с ними не играют дома, и заканчивая тем, что к этим детям применяют дисциплинарные меры насильственного характера", – говорит региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Реджина Де Доминичис.

В большинстве стран, по которым имеются данные, дети с инвалидностью чаще подвергаются психологической агрессии и жестоким физическим наказаниям со стороны лиц, осуществляющих за ними уход, по сравнению с детьми без ограничений. В Кыргызстане и Северной Македонии более 80% таких детей подвергаются психологической агрессии по сравнению с 72% и 69% детей, не имеющих инвалидность.

"Несмотря на достигнутый значительный прогресс, нам необходимо адаптировать все условия и услуги и сделать их инклюзивными для детей с инвалидностью. Центральное место в этом процессе занимает преодоление стигматизации и дискриминации в восприятии детей с инвалидностью и отношении к ним, а также инвестирование в развитие потенциала на всех уровнях", - отмечает Реджина Де Доминичис.

Отмечается, что во всех странах Европы и Центральной Азии ЮНИСЕФ взаимодействует с правительствами в целях приоритизации инклюзивного образования, делая общеобразовательные школы и учебный процесс доступными, инклюзивными и свободными от стигматизации, дискриминации и насилия.

В докладе также содержится ряд рекомендаций для стран по улучшению поддержки семей и обеспечению справедливого доступа детей с инвалидностью к инклюзивным услугам. К числу этих рекомендаций относятся следующие:

сделать социальные услуги, системы образования и среду инклюзивными и доступными, чтобы предотвратить случаи разлучения семей и обеспечить всем детям возможность получать уход и помощь на уровне местных сообществ, а также возможность учиться, играть и получать информацию;

обеспечить защиту детей с инвалидностью от насилия, жестокого обращения, безнадзорности и эксплуатации, а также обеспечить семьям поддержку и доступ к дружественной по отношению к ребенку и учитывающей особенности таких детей помощи и правосудию в случаях нарушения прав;

расширить доступ к охране психического здоровья и психосоциальной поддержке;

провести работу по искоренению стигматизации и дискриминации в отношении детей с ограниченными возможностями и обеспечить таким детям возможность быть услышанными и оказывать влияние на разработку политики;

инвестировать в обеспечение социальной защиты детей и их семей, позволяющей им получить доступ к важнейшим услугам и снизить уровень бедности, обездоленности и изоляции;

обеспечить сбор надежных и инклюзивных данных, выходящих за рамки распространенности и способствующие осознанию положения детей с ограниченными возможностями.





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