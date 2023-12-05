Педагог из села Орнок победила в международной олимпиаде по русскому языку

Олимпиада по русскому языку прошла в Балтийском федеральном университете в Калининграде.

Учитель русского языка и литературы средней школы имени Жакыпа Омуралиева села Орнок Анаргул Джолдубаева стала победителем I международной педагогической олимпиады по русскому языку в номинации «Высокая методическая грамотность». Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

По его данным, олимпиада по русскому языку прошла в Балтийском федеральном университете в Калининграде.

«В отборочном этапе участвовали около 150 человек из 28 стран мира. По итогам отборочного этапа 11 человек стали победителями, 12 — вице-победителями», — добавили в ведомстве.



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