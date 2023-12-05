Госфинразведка оштрафовала коммерческий банк на 124 тысячи сомов

Привлечен к административной ответственности один коммерческий банк Кыргызстана.

Об этом сообщила Государственная служба финансовой разведки.

Решение принято из-за нарушения порядка и срока представления информации и документов, запрошенных органом финансовой разведки. Кроме того, комбанк нарушил требования, порядок и сроки предоставления сообщений об операциях, подлежащих контролю и сообщению, установленных законодательством в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов.

В итоге финансово-кредитное учреждение получило два штрафа на общую сумму 124 тысячи сомов. Название банка Госфинразведка не уточняет.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/281390/