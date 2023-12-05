Изменение флага. Кабинет министров поддержал инициативу депутатов

Нурланбек Шакиев заявлял о неких спонсорах, готовых финансировать реализацию его с Уланом Примовым инициативы.

Кабинет министров поддержал инициативу депутатов об изменении государственного флага Кыргызской Республики. Заключение по законопроекту о внесении изменений в Закон «О государственных символах КР» за подписью Акылбека Жапарова направлено в Жогорку Кенеш.

Чиновники указали на несоответствие в расчетах по тексту со схематическим изображением символа страны и рекомендовали исправить. «Проект закона предусматривает изменение формы лучей на государственном флаге из волнообразных на форму, четко напоминающую лучи солнца», — прокомментировали в кабмине.

Правительство предлагает оставить официальные документы с прежним изображением флага актуальными до окончания срока их действия, включая паспорта и водительские удостоверения.

Чиновники также указали на отсутствие данных об источниках финансирования для реализации законопроекта.

Напомним, спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев заявлял о неких спонсорах, готовых финансировать реализацию его с Уланом Примовым инициативы.

Ранее парламент принял в первом чтении законопроект об изменении государственного флага. За высказались 66 депутатов, против — 8.

В Кыргызстане активно обсуждают предстоящее изменение государственного флага. С инициативой поменять стяг, напомним, выступил торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев. По мнению инициаторов, корректировка лучей солнца направлена на улучшение флага. Однако пользователи соцсетей не согласны с предложением.

Глава государства тоже высказался на этот счет. По словам Садыра Жапарова, в целом он поддерживает идею. За изменение выступил и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Он заявил: «Флаг не должен быть похож на подсолнух, а должен давать образ сияющего солнца».

Ссылка: https://24.kg/vlast/281417/