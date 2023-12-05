ФК "Абдыш-Ата" впервые в истории Кыргызстана вышел в плей-офф Кубка АФК. Как их встретили

Честно говоря, мы кайфуем от того, что приходим каждый раз и болеем за этот клуб.

С флагом футбольного клуба "Абдыш-Ата" в привычном зеленом шарфе, и несмотря на дальнюю дорогу, Сергей Абдуллаев из Канта приехал в международный аэропорт "Манас", чтобы поздравить с победой футболистов любимого клуба.

Он болеет за этот футбольный клуб уже 15 лет, не пропуская, следит за каждой игрой. В этот раз Сергей не смог поддержать футболистов "Абдыш-Аты", потому что важный матч состоялся в Ашхабаде, и поэтому решил встретить любимую команду в аэропорту.

ФК "Абдыш-Ата" впервые в истории Кыргызстана вышел в плей-офф Кубка АФК. Как их встретили

"Не передать словами эти эмоции. Вот мы сами приехали встречать и сами же волнуемся. Переживаем, как они? Что они? Мы даже игру смотрели кто дома, а кто-то собрался в компании. Каждый момент мы переживали, это было ужас просто.

Честно говоря, мы кайфуем от того, что приходим каждый раз и болеем за этот клуб. На все выезды почти всегда ездим, стабильно.

Когда приходишь и ребята смотрят на тебя, и после игры, когда финальный свисток, неважно выиграли или проиграли, ребята (футболисты) подходят и говорят слова благодарности: "Спасибо, мужики!" Это приятно самим. Стоишь, и у тебя слезы наворачиваются", - поделился эмоциями он.

Помимо болельщиков, встретить и поздравить с успехом футболистов пришли и родственники игроков клуба. Одна из них – Татьяна, жена защитника ФК "Абдыш-Ата" Михаила Калугина. На этот раз она особенно рада победе мужа.

ФК "Абдыш-Ата" впервые в истории Кыргызстана вышел в плей-офф Кубка АФК. Как их встретили

"Молодцы, собрались! Ягги не хватало как раз. Вышел и исправил, поднял дух. Молодцы. Мишка красавчик! Спас команду дважды. Болели и надеялись. Даже в первом тайме они были сильнее, несмотря на цифры. Поэтому они во втором тайме собрались и победили", - рассказала она.

Вместе с родителями встречать футболистов "Абдыш-Аты" пришли и юные болельщики.

ФК "Абдыш-Ата" впервые в истории Кыргызстана вышел в плей-офф Кубка АФК. Как их встретили

"Моего брата зовут Азамат. Он играет в "Абдыш-Ате". Я приехал для того, чтобы поддержать его и весь клуб поздравить с победой. Когда вырасту, я тоже хочу стать футболистом, как мой брат", - говорит маленький болельщик.

В свою очередь родители футболистов вдвойне рады успеху своих детей.

ФК "Абдыш-Ата" впервые в истории Кыргызстана вышел в плей-офф Кубка АФК. Как их встретили

"Мы очень рады успеху наших детей. Эмоции переполняют, плакали от радости. Мой сын с семи лет играет в футбол. Мы верили в победу этого клуба. Молились. У моего сына и, конечно же, у клуба все впереди. Это только начало", - надеется мама еще одного футболиста.

"Все еще впереди. Это только начало"

Напомним, что 30 ноября футбольный клуб Канта "Абдыш-Ата" в Ашхабаде обыграл туркменскую команду "Алтын-Асыр" со счетом 4:2 и досрочно вышел в стадию плей-офф Кубка АФК.

При этом "Абдыш-Ата" стал первым в истории страны клубом Кыргызстана, вышедшим в стадию плей-офф Кубка АФК.

В игре, состоявшейся 30 ноября, команда "Алтын-Асыр" вышла вперед, забив в первом тайме два гола. Во второй половине игры полузащитник клуба "Абдыш-Ата" Фархад Мусабеков забил два мяча и сравнял счет. Футболист поделился планами: впереди только одна цель - выиграть Кубок АФК.

ФК "Абдыш-Ата" впервые в истории Кыргызстана вышел в плей-офф Кубка АФК. Как их встретили

"Мы изначально поехали туда за победой. В первом тайме они быстро забили нам голы, но во втором тайме мы собрались, поговорили и исправили ситуацию. До этого были победы, но не удавалось добиться именно такого результата. "Абдыш-Ата" смог. "Абдыш-Ата" - это команда, где я вырос, где я стал футболистом, это мой футбольный дом.

Конечно, это все хорошо, прекрасно, но мы только из группы вышли. Надо еще Кубок АФК выиграть", - поделился футболист Фархад Мусабеков.

14 декабря в Кыргызстане "Абдыш-Ата" встречается с туркменским клубом "Мерв"

Так, клуб "Абдыш-Ата", заняв первое место, набрав 13 очков, вышел в плей-офф Кубка АФК - в своем дебютном сезоне, в этом турнире и впервые в истории футбола Кыргызстана.

ФК "Абдыш-Ата" впервые в истории Кыргызстана вышел в плей-офф Кубка АФК. Как их встретили

"Гордость, что вышли в плей-офф. Соперник был непростой. Опытный клуб. Слава богу, нам удалось победить их. Я горд и счастлив, что играю за "Абдыш-Ату", - рассказывает полузащитник клуба Теймур Чарыев.

Матчи заключительного, шестого, тура группового этапа Кубка АФК - 2023/24 в Центральной зоне в группе Е пройдут 14 декабря. В этот день ФК "Абдыш-Ата" встречается с туркменским клубом "Мерв". Игра пройдет в Бишкеке. Команда ждет всех болельщиков на стадионе имени Долона Омурзакова.

"Абдыш-Ата" - кыргызский футбольный клуб, представляющий город Кант. Был основан в 2000 году. С сезона-2003 беспрерывно выступает в высшей лиге Кыргызстана. Двукратный победитель чемпионата КР.



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