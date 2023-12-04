Депутат намерен еще три года "морочить голову" Минздрава

Многие убеждены, что электронные сигареты менее вредны, чем обычные, что это здоровая альтернатива курению табака.

Депутат Улан Бакасов предлагает ввести запрет на электронные сигареты и вейпы в Кыргызстане. Соответствующий законопроект он представил 4 декабря на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике.

По словам депутата, до появления электронных сигарет и вейпов распространенность курения среди молодежи неуклонно сокращалась последние 20 лет. Позиционирование гаджетов для курения как безопасной замены традиционных сигарет помогло росту их популярности. Многие убеждены, что электронные сигареты менее вредны, чем обычные, что это здоровая альтернатива курению табака. "Это не так", - говорит он.

Бакасов назвал негативные последствия от использования электронных сигарет:

-аэрозоль вейпа или электронной сигареты вызывает кратковременную воспалительную реакцию в легких, как и обычные сигареты. Причем пары жидкости без никотина могут привести к более сильному повреждению;

- вдыхаемые микрочастицы аэрозоля раздражают альвеолы и могут вызвать приступ астмы. -Метициллинрезистентные бактерии золотистого стафилококка после воздействия аэрозоля электронных сигарет приобретают еще большую устойчивость к антибиотикам и становятся фактически супербактериями. Другими словами, против них становятся неэффективны антибиотики;

-воздействие аэрозоля электронных сигарет снижает реакцию иммунной системы и увеличивает восприимчивость к возбудителям гриппа, COVID-19 и других респираторных заболеваний. Даже при кратковременном воздействии аэрозоля возможны раздражение горла и глаз, кашель и головокружение;

-никотин, содержащийся в аэрозоле, вызывает сужение артерий, что может привести к сердечному приступу.

"Многие убеждены, что электронные сигареты можно использовать везде, даже в местах, где курение запрещено. Их аргумент: это просто безвредный пар как из чайника, он никому не помешает, это же не табачный дым. Но это не так. Пар - это газообразное состояние вещества. А электронные сигареты выделяют аэрозоль, то есть взвесь частиц в газе. И это огромная разница. Мелкие частицы аэрозоля всегда травмируют легкие, могут вызывать раздражение альвеол, кашель и другие респираторные проблемы", - отмечает депутат.

В связи с чем он предлагает ввести запрет на использование электронных сигарет и вейпов на территории страны.

Эрулан Кокулов заявил, что законопроекты, касающиеся здоровья граждан, нужны только депутатам, хотя проекты должны разрабатывать государственные органы, в частности Министерство здравоохранения.

"Минздрав, вы должны работать, особенно санэпиднадзор! Не работаете достаточно, а то, как вы работаете, мне не нравится! Вы должны были разрабатывать законопроект, инициированный Уланом Болотбековичем. Вы должны быть заинтересованы в здоровье граждан. Мы тут пять лет будем сидеть, потом уйдем. Снова вернемся или нет, знает только Всевышний. Вы должны работать, не надо нас ждать. В больницах нашествие тараканов. Почему, сказать? Коррупция! Приходите, заполняете документы, делаете видимость, а в по факту тараканов на камеру снимают. Неправда? Правда! Я то ладно, еще три года буду сидеть тут, вашу голову морочить. Не знаю, вернусь потом или нет. Неизвестно, кому-то это надо будет или нет, поэтому вы должны делать это", - обратился депутат к замминистра здравоохранения Бубужан Арыкбаевой.

Председатель комитета Винера Раимбачаева ответила, что в Минздраве работает рабочая группа.

"Если бы она работала, я бы так не говорил!" - возразил Кокулов.

Раимбачаева отметила, что много компаний лоббируют свои интересы и препятствуют введению запрета на электронные сигареты. Она добавила, что претензии Кокулова к санэпиднадзору обоснованные.

"Когда мы будем думать о детях? Учащиеся 5-6-х классов покупают вейпы. Что будет с их будущим? У детей цирроз печени, онкология. Понимаю, что нужны пополнения в бюджет, но доходы можно из других источников найти", - сказала депутат.

Вместе с тем замминистра экономики Искендер Асылкулов сообщил, что налог на импорт электронных сигарет в прошлом году составил 200 млн сомов.

Айбек Маткеримов поинтересовался, сколько уголовных дел было возбуждено за продажу сигарет несовершеннолетним.

Замминистра внутренних дел Октябрь Урмамбетов ответил, что таких дел не было. С начала года составлено 2009 протоколов на 2 млн сомов штрафа.



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