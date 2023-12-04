Кыргызстанские компании договорились о продаже продукции в крупной сети магазинов в Турции

Продукцию членов Ассоциации развития агропромышленного комплекса Кыргызской Республики будут экспортировать в одну из торговых сетей Турции.

Об этом говорится в поступившем в редакцию пресс-релизе.

Как сообщается, 30 ноября в Министерстве экономики и коммерции КР прошла бизнес-встреча владельца турецкой торговой сети Happy Center Явуза Алтуна и с отечественными производителями.

"Стратегическое сотрудничество, оформленное рядом меморандумов, открыло двери для поставки товаров из Кыргызстана в розничные точки торговой сети Happy Center в Турции", - говорится в сообщении.

По итогам встречи были подписаны меморандумы на поставку кыргызстанских товаров в торговую сеть Happy Center. В основном это продукция членов ассоциации - ОсОО "Алайку Органикс", ОсОО "Экопродукт Азия", ОсОО "Салих ЛТД", ОсОО "Риха", ОсОО "Аброй Групп", ОсОО "Белая река", ОсОО "Прод Импекс", ОсОО "Адал Азык", кооператив "Агромаркетинг", ОсОО "Кыргызцентрпродукт", ЗАО "Аталык Групп", ОсОО "Дауд-АС".

Happy Center - крупнейшая в Турции сеть местных продуктовых магазинов, работает в сфере розничной торговли с 1996 года. У нее 6 тыс. сотрудников и около 200 магазинов в пяти провинциях Турции.



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