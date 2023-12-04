"В энергетике - три чашки кофе и 14 ложек сахара". Депутаты одобрили запрет на напиток

Даже редкое употребление энергетика может вызвать приступ аритмии и другие неприятности.

Депутат Улан Бакасов предлагает запретить ввоз, производство, сбыт и реализацию энергетических напитков в Кыргызстане. На заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике 4 декабря он представил свой законопроект.

По его словам, проект направлен на защиту здоровья граждан, сокращение заболеваний, возникающих из-за последствий потребления энергетических напитков, ведь при злоупотреблении энергетиками они могут быть очень опасными.

Ударные дозы кофеина приводят к серьезным проблемам с сердцем, а его комбинация с углекислым газом и сахаром опасна для желудка и печени. Даже редкое употребление энергетика может вызвать приступ аритмии и другие неприятности. Особенно это касается людей с предрасположенностью к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

"В Кыргызстане запретили продажу энергетических напитков несовершеннолетним, они стали недоступны подрастающему поколению. Однако остается вопрос употребления энергетических напитков среди взрослых граждан КР. Зачастую они даже не знают, какому риску подвергают свое здоровье, употребляя такие напитки", - отмечает Бакасов.

Он предлагает изымать энергетики при их обнаружении, а доходы, полученные от незаконной деятельности, - зачислять в республиканский бюджет. Лица, виновные в нарушении требований закона при его принятии, будут нести ответственность в соответствии с законодательством.

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Депутат Айбек Маткеримов поинтересовался, сколько граждан республики обращались в организации здравоохранения из-за злоупотребления энергетиков и сколько людей умерли из-за этого.

Заместитель министра здравоохранения Бубужан Арыкбаева ответила, что в ведомстве нет такой статистики, но оно также вносила законопроект, ограничивающий употребление напитков.

Депутат спросил, проводилось ли исследование учеными.

Замминистра сообщила, что исследования проводила Всемирная организация здравоохранения, и Кыргызстан должен следовать ее рекомендациям.

"Самое опасное - избыточное количество кофеина. Его норма установлена на уровне 400 мг на литр напитка. Мы сделали несколько проб, и в энергетике содержание кофеина было в норме. В напитке также содержится большое количество бензоата, сахарина, аспартама. Ранее у нас не было лаборатории по проверке энергетиков, теперь она у нас есть. Мы будем изучать содержание", - сказала она.

По словам Арыкбаевой, Минздрав проводил опрос среди молодежи, и они признались, что не останавливаются на одной выпитой банке энергетика. "Одна банка не может вызвать негативных последствий, но злоупотребление напитком, конечно, сказывается на здоровье. Поэтому то, что выпиваются несколько банок, вызывает опасение", - добавила она.

Председатель комитета Винера Раимбачаева удивилась тому, что Минздрав не ведет статистику обращений. "Я ведь сама работала в больнице, и к нам поступало много подростков, которые употребляли энергетические напитки или мешали их еще с чем-то. И это сильно сказывалось на их общем состоянии и сердце", - сказала депутат.

Замминистра отметила, что учет обращений ведется, но он не включен в общую статистику.

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Вместе с тем заместитель министра экономики и коммерции Искендер Асылкулов напомнил, что в 2022 году был введен акцизный налог на сахаросодержащие напитки. "За 2022 год и 9 месяцев 2023 года только от акциза поступило 644,3 млн сомов. Кроме акциза уплачиваются также и налоги", - добавил он.

На вопрос о том, сколько поступило средств от производства и реализации энергетиков, замглавы ведомства ответил, что тяжело делить энергетики от сахаросодержащих напитков.

Однако Раимбачаева считает, что эту работу необходимо проводить. "У нас так много детей, которым ставят диагноз "сахарный диабет 1-го типа", - подчеркнула депутат.

Бакасов сообщил, что в одной банке энергетика содержатся три чашки кофе и 14 ложек сахара. Это основная причина диабета, считает он.

Заместитель председателя налоговой службы Нурлан Умтулов сообщил, что в прошлом году акцизный налог на энергетики составлял 1 сом на литр. Поступило 279 млн сомов акцизного налога, 284 млн - НДС.

"Это по импортерам. Но у нас есть один производитель - "Абдыш-Ата". Завод выпустил в 2022 году 6 млн 300 тыс. литров напитков", - сказал замглавы ГНС.

"Эти средства не поступят в бюджет, но нам в первую очередь надо думать о здоровье народа", - заявил инициатор законопроекта.

Представитель кабмина в ЖК Айсулуу Абдылдаева сообщила, что кабинет министров дал положительное заключение к проекту.

Аида Исатбек кызы предположила, что комитет ЖК по бюджету может отклонить законопроект. Она призвала коллег подумать в первую очередь о гражданах.

В результате обсуждения члены комитета единогласно одобрили концепцию проекта.

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