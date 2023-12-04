В Бишкеке разыскиваются очевидцы ДТП, в котором пострадала пожилая женщина

Просим отозваться очевидцев происшествия, водителей, чьи регистраторы могли запечатлеть момент ДТП!

В Бишкеке 25 ноября в районе магазина "Космос" приблизительно с 03.00 до 6.00 (Школа №61 со стороны улицы Малдыбаева, Панфилова дома №4,6,8) был совершен наезд на пожилую женщину, которая вышла вынести мусор.

"75-летняя женщина получила тяжелые травмы. Водитель(ка), совершивший (ая)наезд, с места ДТП скрылся(лась), не оказав даже первую помощь и не вызвав "Скорую".

Была одета в черные легинсы, футболку болотного цвета, стеганую короткую черную куртку, темные резиновые сланцы.

Просим отозваться очевидцев происшествия, водителей, чьи регистраторы могли запечатлеть момент ДТП!

Будем благодарны за ЛЮБУЮ информацию! Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефонам:0770787674, 0500 525 193.





URL: https://www.vb.kg/433913