Специалисты ЦИК КР делятся с казахскими коллегами опытом применения цифровых технологий на выборах

Бишкек, "Саясат.kg". По завершению встреч стороны выразили готовность и заинтересованность в дальнейшем активном сотрудничестве.

С 30 ноября по 1 декабря 2023 года эксперты Республики Казахстан изучили опыт применения цифровых технологий в избирательном процессе Кыргызской Республики.

В настоящее время избирательная система Кыргызской Республики в плане законодательства и внедрения новых автоматизированных технологий считается одной из самых лучших в регионе.

Реформа избирательной системы гарантирует проведение честных, прозрачных, инклюзивных и демократических выборов, создавая условия для политического многообразия и многопартийности.

Открывая встречу, которая состоялась 30 ноября в г.Бишкек, заместитель председателя ЦИК КР Н.Койчукеев подчеркнул, что в рамках подписанного в 2012 году Меморандума о взаимопонимании между избирательными комиссиями Кыргызстана и Казахстана достигнут высокий уровень взаимоотношений и проводятся различные мероприятия.

Н.Койчукеев выразил признательность за интерес к выборной системе Кыргызской Республики и отметил готовность поделиться опытом по избирательному процессу. Он также подчеркнул, что избирательная система постоянно реформируется и совершенствуется, в связи с чем необходимо не только передавать опыт коллегам, но и перенимать его, чтобы идти в ногу с прогрессом.

Глава казахстанской делегации, директор Республиканского государственного предприятия «Инженерно-технический центр Центральной Избирательной Комиссии Республики Казахстан» (РГП «ИТЦ ЦИК РК») А.Ниязов отметил, что ЦИК Казахстана в данный момент анализирует и изучает мировой опыт организации выборного процесса в рамках выработки проектного подхода и технической реализации цифровых решений на выборах и референдумах.

В ходе диалога казахстанские эксперты расспросили кыргызских коллег о всех организационных и технических тонкостях избирательного процесса, начиная со списков избирателей и заканчивая вопросами об особенностях организации обучения членов избирательных комиссий.

Сотрудники ЦИК КР рассказали о схемах и границ избирательных округов и участков, о формировании избирательных комиссий, о порядке голосования на избирательном участке и установлении итогов голосования, ознакомили с цифровыми технологиями в выборном процессе Кыргызстана, представили презентации о формировании списков избирателей и идентификации избирателей, об автоматическом подсчете голосования и об информационной системе КР, дав таким образом исчерпывающие ответы на все вопросы.

Члены делегации ознакомились с системой АСУ, применяемой на выборах всех уровней, а также с техническими устройствами для дистанционного и электронного голосования, которые использовались в пилотных проектах на местных выборах.

Также казахстанская делегация встретилась с представителями министерства цифрового развития КР для изучения Единого государственного реестра населения.

По завершению встреч стороны выразили готовность и заинтересованность в дальнейшем активном сотрудничестве.