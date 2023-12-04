Видео - В Кыргызстане задержали подозреваемых в сбыте фальшивых долларов

Бишкек, "Саясат.kg". Задержаны члены транснациональной преступной группировки, занимавшиеся незаконным оборотом фальшивых денежных средств в КР.

ГКНБ КР в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.233 УК КР (Подделка денег и ценных бумаг) проведены соответствующие оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых в г.Бишкек с поличным были задержаны члены транснациональной преступной группировки граждане КР Ж.К.А. и М.К.Т., занимавшиеся торговлей поддельными денежными средствами (доллары США, произведённые в Турции).

В частности, задержанные лица по предварительному сговору с гражданами иностранных государств (РУ и Турция) осуществляли перепродажу и реализацию фальшивых денежных средств на территории КР и РУ.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия по установлению широкого круга лиц (граждане КР, РУ и Турции), причастных к изготовлению и торговле поддельных денежных средств на территории КР и РУ, с целью пресечения их противоправной деятельности.