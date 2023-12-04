Мигрантам предлагают заняться "зеленым" строительством в Кыргызстане

Ожидается, что города и села северных, центральных и юго-западных регионов, особенно горные районы, станут горячими точками внутреннего климатического "оттока".

В Кыргызстане запущен проект "Содействие включению внутренних мигрантов в процесс зеленой реновации зданий в Кыргызстане" при поддержке Фонда Развития Международной организации по миграции (IDF).

По данным Национального статистического комитета, около 71% населения Кыргызстана являются внутренними мигрантами, а в докладе Всемирного банка прогнозируется, что к 2050 году около 200 000 человек в Кыргызстане будут мигрировать внутри страны из-за последствий изменения климата.

Такие перемещения неизбежно приводят к новым вызовам, включая недостаток жилья и некачественные условия проживания. Ожидается, что города и села северных, центральных и юго-западных регионов, особенно горные районы, станут горячими точками внутреннего климатического "оттока".

Целью проекта является содействие включению внутренних мигрантов в усилия правительства Кыргызстана в Процесс зеленой реновации зданий. Первым шагом было создание рабочей группы для успешной реализации проекта, состоящей из представителей Министерства экономики и коммерции КР, Министерства труда, соцобеспечения и миграции КР, Госагентства архитектуры, строительства и ЖКХ КР при Кабинете министров КР, Центра климатического финансирования КР, Союза архитекторов КР, академического сообщества и др.

Глава представительства Международной организации по миграции (МОМ) Бермет Молдобаева отметила, что сейчас большое количество мигрантов возвращаются на родину, и многие из них нацелены на строительство домов. "Одним из главных вызовов современного в свете изменения климата будет миграция населения. Изменение климата и впоследствии ухудшение среды сподвигнет людей передвигаться в поисках лучших условий для проживания. Внутренние мигранты, также же мигранты работающие за пределами страны нуждаются в жилье и задумываются о строительстве домов, и лучше всего если при ремонте или возведении строений будут использованы энергоэффективные технологии", - отметила Бермет Молдобаева.

"Зеленая" реконструкция будет проведена в 15 домохозяйствах по всей республике. Тем самым планируется развивать потенциал женщин-бенефициаров, в приоритете – уязвимые слои населения. Особое внимание будет уделено женщинам, поскольку они непропорционально страдают от изменения климата и играют ключевую роль в принятии решений на уровне домохозяйств.

Также будут проведены оценки энергоэффективности домов, что будет способствовать продвижению энергетической сертификации как способу выявления потенциала снижения энергопотребления и, следовательно, сокращения выбросов CO2.

"Команда экспертов будет работать над разработкой набора, стандартизированных климатически устойчивых планов/проектов строительства жилых энергопассивных домов, которые будут доступны всему населению. "Проекты домов будут энергопассивные для потребления меньшего количества энергии. Мы постараемся максимально использовать возможности получения солнечной энергии зимой, возобновляемых источников энергии, утеплять помещения, чтобы уменьшить потери тепла и создать комфортные условия для проживания", - пояснила президент "Юнисон Групп" Нурзат Абдырасулова.

В рамках проекта также запланировано проведение семинаров для женщин-бенефициаров и архитектурным подразделениям государственных органов по новым проектам зеленого строительства, энергоэффективным системам отопления, водоснабжения и вентиляции.

Проект реализуется ОФ "Юнисон Групп" при финансовой поддержке Фонда Развития Международной организации по миграции (IDF).





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