Режиссер Усувалиев: У нас есть шанс на взаимную терапию от обнищания души

И это ощущение должно быть у каждого гражданина, каждый обязан задуматься и поставить заслон позорящим Кыргызстан явлениям.

В Бишкеке состоялась долгожданная премьера художественного фильма Мирлана Абдыкалыкова и его команды "Кыз ала качуу", который уже успел завоевать главный приз крупнейшего в Азии Бусанского кинофестиваля.

"Кыз ала качуу" - фильм-вызов, протест, призыв. Фильм - правда о том, как обычай умыкания невесты превратился в наши дни в уголовщину, о духовном обнищании народа, с молчаливого согласия которого происходит столь низкое нравственное падение молодежи, невзирая на завещанное нашими предками высокое национальное наследие, - поделилась своим мнением после просмотра фильма журналист Елена Баялинова. – Поэтому нельзя молчать, так как налицо угроза национальной безопасности и генофонду нации, а замалчивание и сглаживание ситуации могут привести к гибели и вырождению. - И нас тогда не спасут ни религия, ни громкие слова и акции в защиту государственности и дорогих нашему сердцу национальных символов и языка. Мы просто вымрем от невежества, отупения и озлобленности".

"Проблема похищения невест и насилия в отношении женщин неисчерпаема, надо снимать десятки, сотни фильмов и показывать их в кинотеатрах, и пусть люди не стесняются этих проблем, - сказал после премьеры киновед и режиссер, кандидат искусствоведения Султан Усувалиев. - На мой взгляд, самое важное в картине Мирлана Абдыкалыкова то, что нужно проговаривать и проживать это явление вместе. И, может быть, у нас еще есть шанс на взаимную терапию".

По словам автора и режиссера фильма, времени на раздумье практически не было, потому что в последнее время в республике произошли ужасные резонансные истории с Бурулай, Айзадой, было просмотрено и изучено много похожих кейсов. И команда решила сделать свой вклад, чтобы остановить в обществе насилие в отношении женщин и девочек. "Для меня это варварство, - говорит Мирлан Абдыкалыков. – И это ощущение должно быть у каждого гражданина, каждый обязан задуматься и поставить заслон позорящим Кыргызстан явлениям".

"Фильм для размышления, очень много противоречивых эмоций, но, в первую очередь, приходит в голову тот факт, что в Кыргызстане насильственный брак запрещен законодательно, - поделилась впечатлениями одна из зрительниц Лидия Мухамедшина. - Не надо выдавать такой негативный феномен, как кража, за традицию кыргызского народа, ведь кража девушки, это кража человека и, по сути, нарушение прав человека. Все это очень удручает. На мой взгляд, это - последствия материальных проблем, из-за которых невозможно, как положено, свататься, создавать семью. Лента затрагивает много острых общественных проблем и косвенных причин этого явления. Режиссер и актеры раскрыли зрителю его страшную анатомию доступно и понятно. Этот фильм надо посмотреть всем девушкам и юношам, старшеклассникам образовательных учреждений, учащимся лицеев и вузов, чтобы у них сложилось понимание, что брачное насилие впоследствии может перерасти в семейное, а мы знаем, какое оно имеет последствия".

"Данная ситуация мне вообще незнакома и, если честно, было трудно, - говорит исполнительница главной роли Акак Бердибекова. - Я больше боялась, что не смогу передать чувства моей героини Умут. После сыгранных сцен насилия мне стало обидно и больно за наших девушек, за их беззащитность. И появились настроение, желание и сила продолжить борьбу не только на экране, но и в жизни".

"Я считаю, что эта лента, безусловно, одна из лучших работ Мирлана Абдыкалыкова, - сказал модератор премьерного показа, известный журналист и шоу-ведущий Максим Полетаев. - Это безжалостное, беспощадное, невыносимо правдивое кино, необходимое нашему обществу, которое потихонечку, медленно, но верно катится в жуткое Средневековье и мракобесие. Я думаю, что оно станет полезным лекарством, которое, возможно, если и не остановит это падение, но где-то замедлит его".





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