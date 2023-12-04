В Бишкеке задержаны 500 человек без определенного места жительства

На территории Бишкека прошло профилактическое мероприятие под наименованием «Бродяга».

Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

Отмечается, что с наступлением холодов сотрудниками милиции проведен обход общественных мест, подвалов, люков и теплотрасс с наибольшей концентрацией лиц без определенного места жительства.

В ходе мероприятия в районные управления для установления личностей доставлены 500 лиц и занесены в базу.

В отношении 150 граждан составлены протоколы о правонарушениях. Решением суда они водворены в спецприемник ГУВД Бишкека, наложены штрафы на общую сумму 36 тысяч сомов. Еще пятерых решено привлечь к общественным работам.



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