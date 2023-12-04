Международный день инвалидов. Президент призвал кыргызстанцев быть дружелюбными

Государство пытается оказать всестороннюю социальную поддержку своим гражданам с инвалидностью.

Президент Кыргызстана сегодня направил обращение в связи с Международным днем инвалидов.

«3 декабря — особый день, когда к проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья обращено внимание всего мирового сообщества.

В нашей стране насчитывается 212 тысяч граждан с инвалидностью, и из них, к сожалению, более 37 тысяч — дети. Граждане с инвалидностью — это люди с железной волей, неукротимым мужеством и оптимистичным мировоззрением. Они идут вперед, неустанно трудятся в любой сфере и добиваются немалых успехов. Конечно, такие люди — гордость Кыргызстана», — говорится в тексте.

По словам Садыра Жапарова, наше общество — это мудрые люди, умеющие правильно принять болезнь как судьбу, относятся к людям с инвалидностью с уважением и пониманием. Это великая ценность, настоящее воспитание, характерная черта, идущая от наших предков издревле, традиции взаимопомощи — в нашей крови.

Государство пытается оказать всестороннюю социальную поддержку своим гражданам с инвалидностью. Одной из важнейших задач являются удовлетворение потребностей соотечественников с инвалидностью и защита их прав.

«Сегодня с учетом потребностей наших граждан с инвалидностью продолжает реализовываться задача по обеспечению их участия в социальной, экономической и политической жизни страны. Прилагаются усилия по увеличению размеров предоставляемых им социальных пособий, повышению качества социальных услуг, созданию максимальных условий для улучшения их жилищной среды», — отмечено в обращении.

В то же время мы стремимся донести до широкой общественности информацию о том, что люди с инвалидностью являются полноценными гражданами республики. - Садыр Жапаров

Президент призывает кыргызстанцев быть добрыми, дружелюбными, заботливыми, доброжелательными и внимательными к нашим гражданам, нуждающимся в поддержке и помощи.

Ссылка: https://24.kg/vlast/281301/