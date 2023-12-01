ГКНБ КР: В отношении задержанных контрабандных грузов

Бишкек, "Саясат.kg". Задержанное автотранспортное средство вместе с грузом временно остановлено на территории ПогЗ «Жаны-Жер» до выяснения обстоятельств.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с контрабандной деятельностью на территории Баткенской области сотрудниками ГКНБ КР совместно с военнослужащими ПС ГКНБ КР 28 ноября 2023 года задержаны следующие контрабандные грузы:

- на территории с.Жаштык Жаны-Жерского а/а Лейлекского района задержан гражданин КР «О.Б.С.», 2002 г.р., житель с.Жаштык, который в сговоре с гражданами сопредельного государства контрабандным путем перевез черный металл (медь) на территорию КР, временно хранил их на складских помещениях, расположенных вдоль условной линии Государственной границы, и намеревался в дальнейшем перепродать товар на территории КР. Общий вес груза составляет 232 кг;

- вблизи условной линии Государственной границы между КР и сопредельным государством в местности «Флагшток» с.Ак-Арык Кулундинского а/а Лейлекского района задержан гражданин КР «Ж.Н.Ж» 1993 г.р., житель с.Кулунду Лейлекского района, который пытался контрабандным путем вывести из КР двух лошадей (породистых). Ориентировочная сумма лошадей составляет около 300 тыс. сомов;

- на территории с.Достук Жаны-Жерского а/а Лейлекского района задержано автотранспортное средство марки «Mersedes-Benz Sprinter» под управлением гражданина КР «М.у.Б.», 1999 г.р., жителя с.Булак-Башы Кулундинского а/а Лейлекского района. В ходе осмотра грузового отсека автомашины обнаружен уголь (3 тонны) без каких либо сопроводительных документов. Задержанное автотранспортное средство вместе с грузом временно остановлено на территории ПогЗ «Жаны-Жер» до выяснения обстоятельств.

По указанным фактам ГКНБ в рамках возбужденных уголовных дел проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и причастных лиц.