В Бишкеке два подростка угнали машину и продали за 40 тыс. сомов

В Бишкеке задержаны несовершеннолетние, подозреваемые в совершении угона автомобиля, сообщает ГУВД.

По данным милиции, 27 ноября обратилась гражданка С.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в указанный день с 01:00 до 11:00 часов неправомерно завладели автомобилем Honda Fit стоимостью 500 тыс. сомов, припаркованным возле одного из СТО по улице Патриса Лумумбы.

По данному факту Следственной службой возбуждено уголовное дело по статье 211 (Угон автомототранспортного средства)

Так, установлены и задержаны подозреваемые И.А. 2007 года рождения и Б.Р. 2006 года (ранее судимый за совершение преступлений разных тяжестей). Доставлены в Следственную службу районного управления и в порядке статьи 96 УПК водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В ходе проведения следственных действий, милиционерами установлено, что ранее угнанный автомобиль был продан на территории Джалал-Абадской области за 40 тысяч сомов.

В настоящее время сотрудниками милиции продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установления местонахождения и возвращению ранее угнанного автомобиля законному владельцу. Расследование уголовного дела продолжается.



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