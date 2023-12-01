Крупнейшая сеть продуктовых магазинов Турции будет закупать кыргызстанскую продукцию

Крупнейшая сеть продуктовых магазинов Турции Happy Center будет закупать продукцию кыргызстанских производителей, сообщили в Министерстве экономики и коммерции КР.

Владелец компании Явуз Алтун вчера в Бишкеке встретился с отечественными экспортерами и подписал с ними меморандумы. В их числе: ОсОО: «Алайку Органикс», «Экопродукт Азия», «Салих ЛТД», «Риха», «Аброй Групп», «Белая река», «Продимпекс», «Адал Азык», Кооператив «Агромаркетинг», ОсОО «Кыргызцентрпродукт», ОсОО «Атилла Органик Фудс», ОсОО «Био Квас», «Рейнбоу Траут», «ДилНурКейДжи» и ЗАО «Аталык Групп».

Переговоры прошли с участием министра Данияра Амангельдиева. Он отметил, что Турция является одним из основных торговых партнеров Кыргызской Республики: по официальным данным Нацстаткома, по итогам девяти месяцев 2023 года, объем внешней торговли Кыргызской Республики с Турцией составил 464 млн долларов США. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года показатель увеличился на 3,6%. Из них экспорт составил 117,7 млн долларов и вырос на 17,7%, а импорт составил – 346,3 млн долларов, рост 3,1%.

Торговая сеть «Happy Center» — это крупнейшая в Турции сеть местных продуктовых магазинов. Она работает в сфере розничной торговли с 1996 года и имеет 200 магазинов в 5 провинциях Турции.



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