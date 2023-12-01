Маленьким кыргызстанцам теперь тоже доступен цифровой профиль здоровья

С 1 декабря текущего года запущен сервис «Цифровой профиль здоровья» для детей.

Как сообщает Минздрав, это предоставляет родителям возможность доступа к важной медицинской информации о своих несовершеннолетних детях и использовать этот инструмент для более активного участия в заботе о здоровье своих детей.

Особенности сервиса:

1. Полная информация: Цифровой профиль здоровья содержит данные о приписке к организации здравоохранения, статусе застрахованности, визитах в организации здравоохранения, результатах лабораторных исследований, вакцинации и так далее.

2. Простота использования: Для просмотра данных достаточно открыть мобильное приложение «Түндүк», выбрать «Цифровой профиль здоровья» на главной странице и выбрать нужный профиль.

3. Безопасность: Для обеспечения безопасности доступа к медицинской информации родителям необходимо иметь облачную электронно-цифровую подпись.

Данный сервис – один из шагов в создании цифрового здравоохранения, обеспечивая прозрачность и доступность медицинской информации.

В скором времени сервис начнет посылать персональные уведомления, основанные на Ваших данных, к примеру, о прохождении вакцинации Вами или Вашими детьми или готовности результатов лабораторных исследований.

Напоминаем, все текущие и будущие цифровые сервисы здравоохранения будут реализованы через ГПЭУ «Түндүк» и его мобильное приложение.

Получайте облачную электронно-цифровую подпись и пользуйтесь цифровыми сервисами здравоохранения.

Инициатива реализована при поддержке Министерства цифрового развития КР в лице ГП «Түндүк» и является очередным этапом в современной медицинской практике Кыргызстана.

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