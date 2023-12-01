Акыйкатчы провела встречу с населением Таласской области

Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева провела встречу с населением Таласской области.

Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

По ее данным, встреча прошла в здании музыкальной школы имени Атая Огонбаева в городе Таласе.

На встречу с омбудсменом пришли около 250 жителей области.

Акыйкатчы провела встречу с населением Таласской области

На встрече приняли участие первый заместитель полномочного представителя президента в Таласской области Талант Эдилев, начальник УВД, заместитель областного прокурора, а также представители госорганов главы районных администраций.

Акыйкатчы призвала представителей местных органов власти и госорганов на месте решить обращения граждан о нарушении их прав.

Также Акыйкатчы отметила, что возьмет под личный контроль все случаи нарушения прав граждан.

Жители в основном пожаловались на нарушение их прав на частную собственность государственными органами, а также попросили Институт Омбудсмена промониторить судебные процессы по взысканию алиментов.

Один из жителей пожаловался, что счета за электроэнергию не аннулируются энергетическими компаниями, даже если речь о давно умершем человеке, у которого нет родственников.

"Человек умер давно, а его долг все еще висит. Как умерший человек может его оплатить? Долг не только остался так еще пени набежала", - возмутился один из жителей.

Заместитель полпреда Талант Эдилев ответил, что местные органы власти отреагируют на данную жалобу, так как согласно закону в таких случаях долг должен быть аннулирован.

Другая жительница пожаловалась на нарушение ее прав на частную собственность.

"Госрегистр своим решением отдал двум моим соседям четыре сотых моего участка. В результате я даже не могу получить доступ к воде. Я обращалась во все инстанции, все безрезультатно, у меня нет знакомых в госорганах и денег нет, поэтому я не могу отстоять свои права. Везде защищают моих соседей и решение Госрегистра. Когда у людей есть деньги, то справедливость плачет. Нанимала адвокатов, они их подкупили, предложили им работу. Муж мой болеет, дети маленькие. Меня обманом позвали на прием в госорганы и мы там просто сидели ждали. А в это время сотрудники госорганов пришли мерить участок. В декабре будет суд. Я уже отчаялась, не знаю что делать. Помогите мне, очень прошу", - взывала женщина.

Акыйкатчы потребовала от государственных органов обеспечить соблюдение права женщины на частную собственность.

"Не опускайте руки. Институт Омбудсмена будет мониторить ваше дело. Лично возьму под контроль ваш кейс", - ответила заявительнице Омбудсмен.

По данным полномочного представителя Акыйкатчы по Таласской области, участились обращения по проблемам взыскания алиментов.

"Есть кейсы, где бывшие мужья, несмотря на решение суда не выплачивают алименты своим детям. К примеру, долг у одного мужчины по алиментам составил более 600 тыс. сомов. После вмешательства Института Омбудсмена данный долг был погашен", - рассказала Жакшыгуль Узакбаева.

Акыйкатчы отметила, что согласно статистике Института Омбудсмена в регионах зачастую нарушаются права граждан из-за их недостаточной юридической грамотности.

"Права таких граждан остаются невосстановленными. В этой связи призываю местные органы власти и госорганы тщательно изучать каждое обращение жителей и обеспечить соблюдение их прав", - потребовала Омбудсмен.

Затем пожилой мужчина пожаловался на бездействие сотрудников милиции. По его словам, сотрудники милиции не приняли меры по его заявлению.

"Я купил дом, однако, прежние хозяева продолжили там жить, так как я сам разрешил. Бывший хозяин, проживая в моем доме, продал его другому человеку. Это мошенничество. Я пришел в милицию, но там не стали принимать меры. Я сам ходил к нотариусу, который оформил эту куплю-продажу. Он мне сказал найти бывшего хозяина дома. Я съездил в Бишкек, в "Дача Суу", узнал, где могут быть мошенники. Нашел адрес и номер телефона, передал милиции. Потом вместе больной женой ходил к прокурору жаловаться, там мне ответили, что у милиции много работы! Хожу ищу справедливость, но везде бездействие", - возмутился пожилой мужчина.

Начальник УВД Таласской области Азенбек Козукеев ответил, что возьмет под контроль его дело.

"Приходите ко мне на прием. Примем все необходимые меры", - сказал начальник УВД.

Еще одна женщина пожаловалась на трудности при получения государственной ипотеки.

"Люди стоят в очереди, через некоторое время им говорят, что под такие проценты уже не выдают, предлагают встать в очередь под другие проценты. И так продолжается годами", - возмутилась женщина.

Также житель пожаловался на налоговое законодательство. Представитель Государственной налоговой службы пояснил, в каких случаях облагается налогами продажа недвижимого имущества.

"При оформлении наследства недвижимое имущество не облагается налогами. Налог следует оплатить только в том случае, если после вступления в наследство продают недвижимое имущество в течение года. Размер налога в таком случае составляет 10%", - ответил сотрудник налоговой службы.

Отметим, большинство обратившихся на данной встрече были людей преклонного возраста.





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