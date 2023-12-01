Глава ГКНБ заявил о намерении закрыть все притоны в Кыргызстане до 1 декабря

В случае невыполнения задачи, по словам Ташиева, они будут уволены.

Председатель Госкомитета нацбезопасности КР Камчыбек Ташиев 30 ноября, выступая на церемонии открытия нового здания ГКНБ в городе Балыкчи Иссык-Кульской области, заявил о намерении выявить и закрыть все притоны по оказанию интим-услуг к 1 декабря.

Эту обязанность он возложил на местные органы власти и правоохранительные органы. В случае невыполнения задачи, по словам Ташиева, они будут уволены.

Камчыбек Ташиев также высказался о публикации ведомством личных данных, вплоть до паспортных сведений, и лиц девушек, якобы оказывающих интимные услуги. Он отметил, что они проходят свидетелями. А всего, по его данным, было задержано 6 организаторов притонов и 2 владельца зданий, в которых они находились.

В Кыргызстане уже пытались закрыть заведения, предоставляющие интимные услуги. Но высказываются мнения и о том, что такие заведения нередко прикрывают сами представители силовых структур. В законодательстве страны нет наказания для тех, кто оказывает интимные услуги, а в случае задержания их штрафуют по таким статьям, как «хулиганство» или «нарушение общественного порядка».