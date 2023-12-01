"Разжигание религиозной вражды". ГКНБ задержал пользователя соцсетей

ГКНБ задержал пользователя соцсетей по подозрению в разжигании религиозной вражды.

Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.

Как уточняется, за распространение материалов, направленных на разжигание вражды, задержан К. С., который, по данным спецслужб, позиционирует себя независимым правозащитником "угнетенных верующих", не имея при этом юридического образования.

Вел активную блогерскую деятельность, через свои каналы в социальных сетях (YouTube, Telegram, Instagram) регулярно публиковал материалы, направленные на оправдание экстремисткой деятельности и дискредитации органов государственной власти.

Отмечается, что пользователь в связи с происходящими на Ближнем Востоке событиями начал распространять материалы "с признаками возбуждения межнациональной розни, разжигания религиозной вражды и пропаганды войны".

В рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)", К. С. задержан и водворен в СИЗО. Проводятся следственные мероприятия.



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