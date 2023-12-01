Стало известно, сколько родители будут платить за питание детей в детсадах

От 1,6 тыс. до 2 тыс. сомов придется платить родителям за питание детей в дошкольных образовательных организациях.

Об этом 1 декабря на заседании парламентских фракций "Ата-Журт Кыргызстан", "Ишеним" и депутатской группы "Мекенчил" сообщила министр образования и науки Догдуркул Кендирбаева.

По ее словам, в 2022-2023 учебном году количество детских садов выросло на 122 учреждения и составило 1 834, при этом 1 583 - государственные и муниципальные детсады.

Глава ведомства отметила, что вероятность поступления в высшие учебные заведения детей, посещающих детские сады, возрастает до 40%. А один доллар, вложенный в раннее развитие ребенка, в последующем возвращается тринадцатью долларами.

"При финансовой помощи Всемирного банка будут открыты 560 дошкольных учреждений трехчасовой подготовки, 290 садов ремонтируются в настоящее время. Их будут посещать 40 тыс. детей, будут образованы 5 тыс. новых рабочих мест. На базе библиотек открыты краткосрочные центры развития. Их по меньшей мере должны посещать 5% детей дошкольного возраста", - рассказала Кендирбаева.

Она напомнила, что в течение 10 лет в Кыргызстане наблюдается демографический рост. "Это очень хорошо, население республики растет. Но возрастает и необходимость в детских садах и школах. У нас насчитывается 1 млн 110 тыс. детей дошкольного возраста, 220 тыс. посещают сады. 70-86 тыс. детей необходимо обеспечить дошкольным образованием, для этого надо построить 2 746 садов на 280 мест", - уточнила министр.

Касаясь питания в детских садах, она сообщила, что на одного ребенка из государственного бюджета

выделяется по 13-18 сомов в день, 43-75 сомов платят родители; из местного бюджета - 4,5-30 сомов, 25-100 сомов вносят родители. В Бишкеке сооплата из местного бюджета и родителями составляет по 60 сомов.

100% оплаты на питание уже финансируют родители в Токмоке, Кара-Кульджинском, Ысык-Атинском, Панфиловском, Московском, Сокулукском районах (она составляет 48-100 сомов).

По словам Кендирбаевой, питание детей до 3 лет в среднем должно соответствовать 85 сомам, от трех лет - 95 сомам.

"Если 100% взносов на питание ляжет на родителей, то они дополнительно будут платить 1 600-2 000 сомов в месяц", - добавила министр.



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