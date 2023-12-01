Глава Минобразования о дефиците учебников: Думаю, проблем не будет

Министр образования Докдуркул Кендирбаева рассказала об обеспеченности школ учебниками.

1 декабря на заседании парламентских фракций "Ата-Журт Кыргызстан", "Ишеним" и депутатской группы "Мекенчил" она сообщила, что в 2019 году не были освоены 78 млн сомов, профинансированные на издание и тиражирование учебников, 51 млн сомов - в 2020 году, 63,4 млн - в 2021-м, 16 млн - в 2022-м, 143,9 млн - в 2023-м.

По ее словам, в этом году планируется издание учебников шрифтом Брайля на 10 млн сомов.

"За эти году на 352 млн сомов были тиражированы 1 млн 911 тыс. учебников. Но из-за роста количества детей необходимо еще 4,5 млн учебников на 1 млрд 128 млн сомов. Мы работаем с российским издательским домом "Просвещение" и создаем свой издательский дом. Думаю, проблем быть не должно. "Учкун" планирует издать 700 тыс. учебников. В рамках проекта "Окуу керемет" 82 библиотеки обеспечили 1 065 школ художественной литературой", - сказала глава ведомства.



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