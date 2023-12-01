ГКНБ КР: За содействие в организации притона по предоставлению услуг интимного характера для иностранных граждан задержан экс-аким и крупный бизнесмен

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время в рамках уголовного дела проводится комплекс необходимых оперативно-следственных мероприятий.

ГКНБ КР в рамках расследуемого уголовного дела по факту организации притона по предоставлению услуг интимного характера иностранным гражданам, получены сведения о причастности к деятельности одного из притонов экс-акима и крупного бизнесмена «Б.К.А.» (владелец рынка «Ак Суу»).

Установлено, что «Б.К.А.», в составе организованной группы был вовлечен в данную преступную деятельность, в частности предоставил здание для организации и размещения притона, а также сам неоднократно пользовался интим-услугами, предоставляемыми упомянутым заведением.

На основании собранных материалов, 30 ноября 2023 года в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК КР (вовлечение в занятие проституцией) «Б.К.А.» задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводится комплекс необходимых оперативно-следственных мероприятий.