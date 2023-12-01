ГКНБ КР: За распространение материалов, направленных на разжигание религиозной вражды, задержан гражданин К.С.

Бишкек, "Саясат.kg". Проводятся следственные мероприятия.

В рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий по противодействию экстремисткой деятельности, за распространение материалов, направленных на разжигание религиозной вражды, органами ГКНБ задержан гражданин К.С..

По данным спецслужб К.С. позиционируя себя независимым правозащитником (юридического образования не имеет) «угнетенных» по его мнению верующих, вел активную блогерскую деятельность, через свои каналы в социальных сетях (ютуб, телеграм, инстаграм) регулярно публиковал материалы, направленные на оправдание экстремисткой деятельности и дискредитации органов государственной власти.

В связи с происходящими на Ближнем Востоке событиями начал распространять материалы с признаками возбуждения межнациональной розни, разжигания религиозной вражды и пропаганды войны.

В рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления предусмотренного ст. 330 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР К.С. задержан и водворен в СИЗО.

Проводятся следственные мероприятия.