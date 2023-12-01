Нургазы Анаркулов: США 26 раз меняли свой нынешний флаг

Флаг - это символ государственности, государства.

Активист и журналист Нургазы Анаркулов на своей странице в соцсети прокомментировал инициативу об изменении госфлага.

"В свете последних бурных обсуждений касательно видоизменения нашего флага, тоже хочу высказать свое личное мнение.

Флаг - это символ государственности, государства.

И он может меняться в зависимости от политических или социальных изменений. Например, США 26 раз меняли свой нынешний флаг, пока не утвердили его окончательную версию!

Такие страны, как Япония и Венесуэла тоже несколько раз меняли свои флаги.

Но зерно моих мыслей в другом.

Хочу сказать о нашем НАРОДЕ.

Есть народы без флага, этносы без атрибутов государственности…

Те НАРОДЫ, которым не суждено гордится СВОИМ флагом на Олимпийских играх или же мировых и международных площадках.

Поэтому исходный код – это НАРОД.

Смена флага – не главный вопрос. Я, конечно, понимаю и тех, кто против, что весьма нормально.

Должна же быть полярность мнений, характерный разнобой позиций…

Но проблема не в флаге. Важно понимать суть нашего НАРОДА.

Пусть наша нация растет, пусть в наших сердцах теплится понимание единости, чтобы и впредь наша страна была независимой!

Чтобы мы имели право искать, обсуждать и хотеть меняться в лучшую сторону!", - написал Анаркулов.





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