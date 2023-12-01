Визит президента в ОАЭ. Садыр Жапаров провел переговоры с министром энергетики

Президент Кыргызстана провел переговоры с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ.

Садыр Жапаров и Сухейль Аль-Мазруи обсудили вопросы активизации сотрудничества, в частности в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической сферах.

Глава государства поблагодарил за приглашение принять участие в сегменте высокого уровня 28-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Садыр Жапаров отметил, что ОАЭ имеют передовой опыт и инициативы в борьбе с изменением климата, и выразил уверенность, что вопросы, поднятые на саммите, уже в скором времени дадут результаты.

Он подчеркнул, что Кыргызстан придает большое значение развитию дружественных отношений с ОАЭ. По его словам, подписание трехстороннего меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики Кыргызстана, компанией «Масдар» и французской компанией «Электрисите де Франс» откроет очень интересные перспективы сотрудничества в сфере гидроэнергетики.

Садыр Жапаров также акцентировал внимание на том, что было бы хорошо в ближайшее время детально согласовать и определить совместные проекты, которые будут реализовываться в Кыргызстане.

Кыргызстан обладает большим энергетическим потенциалом, однако на сегодня процент освоения водноэнергетического потенциала составляет всего 13 процентов. Подчеркнута необходимость широко применять зеленые технологии, внедрять и развивать возобновляемые источники энергии.

Сухейль Аль-Мазруи затронул вопросы, касающиеся реализации совместных проектов в энергетике, гидроэнергетике и развития возобновляемых источников энергии, в частности с компанией «Масдар».

Он выразил уверенность в том, что проект окажется успешным и принесет большие инвестиции в Кыргызстан. Кроме того, обозначил готовность дубайской стороны делиться своим опытом в сфере энергетики, предоставлять необходимые консультации.

Ссылка: https://24.kg/vlast/281135/