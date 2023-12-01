Увеличение срока визы для граждан КР обсудили посол и помощник госсекретаря США

Отмечается, что главной темой встречи стало укрепление сотрудничества и работа над новыми проектами.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в США и Канаде Бактыбек Аманбаева встретился с заместителем помощника государственного секретаря США по делам Центральной и Южной Азии Джоном Поммершаймом. Об этом сообщили в внешнеполитическом ведомстве КР.

Отмечается, что главной темой встречи стало укрепление сотрудничества и работа над новыми проектами. Бактыбек Аманбаев рассказал о том, какие изменения произошли в стране за последние три года. Он уделил особое внимание проектам, которые инициировал президент Садыр Жапаров.

Дипломат обратился к помощнику госсекретаря США с просьбой ускорить реализацию ранее согласованных договоренностей по увеличению срока туристических виз для граждан КР до 10 лет.

Джон Поммершайм обещал ускорить этот процесс. Он подчеркнул, что его коллеги из Госдепартамента США уже занимаются этим вопросом.

Ранее вопрос об увеличении срока виз в Америку на встрече с послом страны Лесли Вигери обсуждали депутаты Жогорку Кенеша Акылбек Тумонбаев, Балбак Тулобаев, Карим Ханджеза и Эмиль Токтошев.



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