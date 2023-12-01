ГКНБ КР: Задержаны авторы анонимных сообщений

Бишкек, "Саясат.kg". В целях срыва учебного процесса нарушители посредством фейковых аккаунтов отправляли ложные сообщения о заложенных бомбах на электронную почту школы.

30 ноября 2023 года Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики установлены и задержаны лица, причастные к рассылке заведомо ложных сообщений, о готовящихся террористических актах в общеобразовательных учреждениях г. Бишкек.

В результате проведенных оперативно-розыскных и технических мероприятий установлено, что задержанные лица Р.И.Д., 2009 г.р., К.А.А., 2008 г.р., Е.Е.В., 2008 г.р., являются учениками 9-го класса столичной школы-гимназии №33, которые из хулиганских побуждений оправляли ложные сообщения на электронную почту данного учебного заведения.

В целях срыва учебного процесса нарушители посредством фейковых аккаунтов отправляли ложные сообщения о заложенных бомбах на электронную почту школы.

Школьники-злоумышленники в присутствии родителей признались в содеянном. В данный момент проверяется причастность этих подростков к другим аналогичным фактам анонимных сообщений о заложенных бомбах в г.Бишкек.

Вместе с этим отмечается, что органы национальной безопасности располагают всеми необходимыми техническими возможностями по выявлению ложных сообщений об актах терроризма.

В этой связи, ГКНБ рекомендует родителям периодически проводить профилактическую беседу со своими детьми во избежание уголовной ответственности.

ГКНБ предупреждает, что по статье 259 УК КР «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок от одного года до трех лет или штрафом от 500 до 1 тысячи расчетных показателей, или лишением свободы на срок до пяти лет.