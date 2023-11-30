Надзор за исполнением гендерного законодательства

Бишкек, "Саясат.kg". Поощрение равенства мужчин и женщин, расширение прав и возможностей женщин определены в качестве основных целей развития человечества.

Ни для кого не секрет, что вопросы гендерного равенства особо актуальны и относятся к числу наиболее важных социальных проблем современности. Поощрение равенства мужчин и женщин, расширение прав и возможностей женщин определены в качестве основных целей развития человечества.

Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1979 года была принята Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Кыргызская Республика присоединилась постановлениями ЗС Жогорку Кенеша КР от 25.01.1996 и СНП Жогорку Кенеша КР от 06.03.1996 года), которая четко определяет план национальных действий, направленных на достижение гендерного равенства и стандарты реализации прав женщин.

В целях достижения паритетного положения женщин и мужчин во всех сферах жизнедеятельности общества 04.08.2008 года был принят Закон Кыргызской Республики «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин», который устанавливает государственные гарантии по предоставлению равных прав и возможностей лицам разного пола.

Государство гарантирует и создает равные возможности лицам разного пола для участия в управлении государством путем обеспечения гендерного представительства лиц во всех ветвях государственной власти через правовые, организационные и иные механизмы и устанавливает ответственность за неисполнение положений настоящего Закона в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Лица разного пола имеют равные права и равные возможности при поступлении на государственную и муниципальную службу, в продвижении в должности и дальнейшем осуществлении деятельности в ее органах.

Руководители государственных органов и органов местного самоуправления обязаны обеспечить равный доступ лицам разного пола к государственной и муниципальной службе в соответствии с их способностями и профессиональной подготовкой.

В кадровом составе служащих государственных органов и органов местного самоуправления не должны преобладать служащие одного пола. Система квотирования в государственных органах и органах местного самоуправления (не более семидесяти процентов кадрового состава, в том числе на уровне принятия решений) устанавливается нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

В соответствии со ст.32 вышеуказанного Закона, прокуратура Кыргызской Республики играет важную роль в обеспечении точного и единообразного исполнения требований Закона Кыргызской Республики «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин», тем самым она играет ключевую роль в защите прав и интересов граждан в сфере гендерного равенства.

При осуществлении надзора органы прокуратуры взаимодействуют с различными органами государственной власти, государственными службами, организациями и общественными структурами для обеспечения равных прав и возможностей для мужчин и женщин, уделяет особое внимание в создании равных условий для мужчин и женщин в различных сферах жизни, в том числе в трудоустройстве, образовании, здравоохранении.

В этой связи, прокуратурой Ленинского района г.Бишкек, в целях обеспечения точного и единообразного исполнения закона, на постоянной основе проводятся соответствующие мероприятия, направленные на недопущения гендерной дискриминации, а в случае выявления нарушений будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.