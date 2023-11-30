Всемирный банк выделит $50 миллионов Кыргызстану на улучшение качества воздуха

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил выделение $50 миллионов на проект по улучшению качества воздуха в Кыргызстане.

Об этом сообщило представительство ВБ в КР.

Отмечается, что в столице среднегодовая концентрация твердых частиц PM2.5 в 2022-м почти в семь раз превысила норматив Всемирной организации здравоохранения. В течение последних нескольких зим среднесуточная концентрация твердых частиц PM2.5 часто превышала установленный норматив ВОЗ более чем в 13 раз и ставила Бишкек в один ряд с самыми загрязненными городами мира.

«Управление качеством воздуха — это сложная задача, требующая комплексного подхода со стороны республиканских и городских властей, заинтересованных сторон и партнеров по развитию. Снижая загрязнение воздуха, КР не только улучшит его качество, но также сократит выбросы парниковых газов и продвинется в направлении зеленой экономики», — сказал глава офиса Всемирного банка в Кыргызстане Навид Хасан Накви.

Проект по улучшению качества воздуха в республике направлен на укрепление потенциала КР по управлению качеством воздуха и снижению выбросов твердых частиц PM2.5 и парниковых газов в Бишкеке. Он разработан с использованием программного подхода, что позволит масштабировать и тиражировать его мероприятия при наличии дополнительного финансирования со стороны ВБ или других партнеров по развитию.

Проект имеет три основных направления:

- усиление систем управления качеством воздуха путем улучшения сбора и анализа данных о качестве атмосферного воздуха, усиление функций управления качеством воздуха и контроля загрязнения, наращивание потенциала соответствующих отделов экологической и технической инспекции, а также укрепление механизмов межсекторальной координации;

- поддержка внедрения экологически чистых решений по отоплению через предоставление субкредитов домохозяйствам для перехода на экологически чистые отопительные системы;

- озеленение Бишкека посредством реализации пилотного зеленого пояса, специально разработанного для снижения загрязнения воздуха, и инвестиций в городскую ирригационную систему.

Кыргызстан получает беспроцентный кредит на 50 лет с 10-летним периодом отсрочки выплат. Проект будет реализован до декабря 2030 года Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора и Министерством финансов в тесном сотрудничестве с соответствующими государственными органами, Гидрометеорологической службой, мэрией Бишкека, коммерческими банками и другими ключевыми заинтересованными сторонами. При реализации проекта будут применяться строгие международные стандарты, включая правила закупок и финансового управления, а также антикоррупционные принципы.

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