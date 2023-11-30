Динара Ашимова: Насильник должен покинуть жилище до разрешения конфликтной ситуации

Депутаты со мной спорят, вы, наверное, видите, мужчины очень оскорбляются из-за этого.

Почему мужчина, совершивший семейное насилие, должен покинуть дом до разрешения конфликтной ситуации, рассказала депутат Жогорку Кенеша Динара Ашимова на конференции "Время действовать: изменения для прекращения насилия, основанные на данных".

Мероприятие проходит в рамках кампании "16 дней активных действий против гендерного насилия".

"Проблема, которая поднимается на сегодняшнем мероприятии, занимает меня уже больше года. У меня есть опыт работы в силовых структурах и некоторые знания в криминогенной науке, поэтому для меня плохо осознавать, что в Кыргызстане слишком много факторов, которые ведут к двум тысячам случаев насилия. И эти случаи насилия становятся все более изощренными. В обществе у нас есть разделение мнений - часть общества возмущена случаями насилия, но еще остается другая часть, у которой патриархальное отношение к насилию", - говорит депутат.

Ашимова привела в пример комментарии под публикациями в СМИ.

"Мы с моими консультантами изучали комментарии. Опасно, что общество винит самих жертв гендерного насилия", - сказала она.

Депутат отметила, что законопроект, который она инициировала, затрагивает непосредственно проблемы насилия.

По ее словам, целью разработанного группой депутатов законопроекта является создание условий для предоставления гражданам, пострадавшим от семейного насилия, бесплатной юридической помощи.

Кроме того, он предусматривает прохождение лицом, совершившим семейное насилие, коррекционной программы по изменению насильственного поведения.

"Те изменения и дополнения, которые мы сейчас предлагаем в закон, имеют революционное значение. Депутаты со мной спорят, вы, наверное, видите, мужчины очень оскорбляются из-за этого.

Например, в ордере в необходимых случаях будет указана такая мера, что насильник, агрессор должен покинуть жилище. Это вызвало недовольство многих мужчин. Но почему дети и женщина должны покидать свои дома, школы и детсады, а мужчина не должен покидать, пока конфликтная ситуация не разрешится?" - добавила Ашимова.

Отметим, в результате обсуждения парламент одобрил законопроект в первом чтении. Подробнее можно прочитать здесь.

"Жигердуу жарандар" - это пятилетний проект, финансируемый USAID и реализуемый организацией FHI 360, который оказывает поддержку организациям гражданского общества и укрепляет гражданское участие в Кыргызстане. Основные направления проекта включают борьбу с гендерным насилием и поддержку кризисных центров, а также расширение доступа граждан к правосудию, укрепление гражданского общества и совершенствование практики и политики управления твердыми бытовыми отходами.



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