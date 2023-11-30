Видео - Пресечена деятельность подпольной ячейки религиозно-экстремистского течения «Йакын Инкар» в Сузакском районе

Бишкек, "Саясат.kg". Все задержанные водворены в СИЗО ГКНБ КР, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

28 ноября 2023 года ГКНБ КР в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 331 (создание и финансирование экстремистской организации) УК КР задержаны четыре активных члена Жалал-Абадской ячейки РЭТ «Йакын-Инкар»: «Т.Т.Ж.», 1972 г.р., «А.М.М.», 1983 г.р., «У.Э.Э.», 1983 г.р., «С.Ш.А.», 1986 г.р., «С.О.М.», 1988 г.р. и «С.Б.С.», 1991 г.р.

Установлено, что члены указанной ячейки проводили работу по пропаганде и распространению экстремисткой идеологии на территории Сузакского района, осуществляя миссионерскую деятельность без получения каких-либо соответствующих разрешительных документов со стороны ДУМК. Также, из-за религиозных взглядов категорически игнорировали светский образ жизни и запрещали своим детям посещать среднеобразовательные учреждения, проходить вакцинацию, а также другие медицинские процедуры.

В результате проведенных обысков по адресам жительства указанных лиц были обнаружены религиозно экстремистские литературы РЭТ «Йакын-Инкар», по изъятым материалам назначена судебно-религиоведческая экспертиза.

Все задержанные водворены в СИЗО ГКНБ КР, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

