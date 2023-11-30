ГКНБ КР: По противодействию контрабандной деятельности через госграницу КР с сопредельными государствами

Бишкек, "Саясат.kg". ГКНБ КР предупреждает об уголовной ответственности за осуществление контрабандной деятельности через государственную границу КР с сопредельными государствами.

В рамках проводимой работы по противодействию контрабандной деятельности через госграницу КР с сопредельными государствами, ГКНБ КР в период с 16 по 21 ноября 2023 года пресечены:

- 16 ноября т.г. в складских помещениях в с.Арка Лейлекского района задержан гражданин КР «М.Т.Р.», 1992 г.р. при погрузке контрабандного груза в виде кондитерских изделий на сумму свыше 870 тысячи сомов на автомашину марки «Хьюндай Портер» с иностранными государственными номерными знаками;

- 21 ноября т.г. в одном из частных домов жителя по улице Т.Касымбекова в с.Арка Лейлекского района задержана автомашина марки «Мерседес-Бенц Спринтер» с иностранными государственными номерными знаками с контрабандным грузом в виде товаров народного потребления на сумму свыше 1 млн.сомов.

По вышеуказанным фактам ГКНБ КР в рамках возбужденных уголовных дел проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и причастных лиц.

ГКНБ КР предупреждает об уголовной ответственности за осуществление контрабандной деятельности через государственную границу КР с сопредельными государствами.