Форум ШОС "Год туризма 2023" раскрыл турпотенциал стран организации

На встрече они обсудили предпочтения и запросы потенциальных туристов, чтобы совместно разработать стратегию привлечения гостей на отдых в странах ШОС.

"Сегодня развитие туризма является актуальной межстрановой повесткой для стран ШОС. Дружественные государства заинтересованы в стратегическом развитии сотрудничества с этой сфере", - заявили представители туристического бизнеса Кыргызстана, принимавшие участие в форуме Шанхайской организации сотрудничества "Год туризма 2023", который прошел в городе Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая.

Руководители туристических ведомств, представители международных организаций и туристического бизнеса, а также эксперты в области туризма из государств-членов ШОС и других стран, в том числе из Кыргызстана, отметили, что интерес населения к туризму во всех странах вырос. На встрече они обсудили предпочтения и запросы потенциальных туристов, чтобы совместно разработать стратегию привлечения гостей на отдых в странах ШОС.

Речь также шла о системе безопасности туристов, стандартах качества предоставления услуг и выработке единых подходов для создания межрегиональных и трансграничных маршрутов, о сохранении и взаимной популяризации природного и культурного наследия наших стран.

"Форум призван предоставить широкую площадку для обсуждения вопросов, связанных с развитием туризма в рамках ШОС, и активного поиска вариантов сотрудничества в этом направлении", - отметил Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

По его словам, ШОС охватывает большую территорию с огромным туристическим потенциалом, и странам организации важно создавать благоприятные условия для развития туристической отрасли.

Страны-члены ШОС объявили 2023 год "Годом туризма ШОС", стремясь поддержать туристическую отрасль и повысить туристическую привлекательность городов и регионов государств. Кыргызстан придает особое значение всестороннему сотрудничеству в рамках ШОС и, в частности в области туризма. Тем более, что нам есть что показать гостям, есть простор для путешествий. Безусловно, такие встречи привносят в деятельность турбизнеса много новых проектов и идей. Участники форума побывали в разных населенных пунктах Синьцзяна - в Кашгаре, Аксу, Урумчи, на Алтае.

С момента образования в 2001 году в Шанхае ШОС, первоначально включавшая шесть участников, расширила свой состав и стала организацией с девятью полноправными членами, тремя странами-наблюдателями и 14 партнерами по диалогу. ШОС охватывает более 60 процентов территории Евразии и почти половину населения Земли.



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