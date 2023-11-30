Дело об организации беспорядков. Суд продлил арест Мелиса Аспекова до 27 января

Первомайский районный суд Бишкека продлил срок ареста обвиняемому в подготовке к организации массовых беспорядков Мелису Аспекову.

Об этом сообщили в канцелярии суда.

Соответствующее решение вынесено по ходатайству следователя. Активист будет содержаться в бишкекском СИЗО-1.

Отметим, 23 марта прошлого года Мелис Аспеков признан виновным в вымогательстве и мошенничестве и получил семь лет тюрьмы с отбыванием в колонии общего режима.

Не согласившись с приговором, он обжаловал его в Бишкекском городском суде. Решением судебной коллегии 5 июля 2022-го приговор Первомайского райсуда оставлен в силе, однако срок лишения свободы сокращен на один год. Окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет.

Активиста выпустили из колонии 23 мая 2023-го по Указу президента «О помиловании осужденных».



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