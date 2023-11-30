Взял $68 тысяч, обещая приумножить, и скрылся. В Бишкеке задержали мошенника

В Бишкеке задержали подозреваемого в совершении серии мошенничества в особо крупном размере.
Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.
По ее данным, 29 ноября в милицию обратился мужчина, который пояснил, что Р.Н., пообещав приумножить, взял у него $68 тысяч. Но он не выполнил обещания и скрылся.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.
Оперативники задержали подозреваемого 1995 года рождения. Он водворен в ИВС.
Милиция установила его причастность еще к четырем аналогичным преступлениям.
ГУВД столицы просит граждан, пострадавших от преступных действий задержанного и владеющих какой-либо информацией, сообщить по номерам телефонов: 0702717308, 0701001708 или 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/281027/