Министерство труда предлагает объявить новогодние выходные с 1 по 7 января

Такой график рекомендуют использовать руководителям юридических лиц с частной формой собственности, которые работают по графику пятидневной рабочей недели.

Министерство труда, социального обеспечения и миграции разработало и вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабмина «О переносе выходных дней в 2024 году».

Предлагается для сотрудников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели, установить длительные выходные дни:

с 1 по 7 января;

с 21 по 24 марта;

с 1 по 5 мая.

Такой график рекомендуют использовать руководителям юридических лиц с частной формой собственности, которые работают по графику пятидневной рабочей недели.

«Вместе с тем необходимо отметить, что проектом закона «О введении в действие Трудового кодекса и внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере труда» в дальнейшем планируется отменить практику разработки дополнительных решений кабинета министров по переносу нерабочих праздничных дней, совпадающих с выходными, в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, обеспечения экономического роста, требующего наращивания производительности труда, непрерывности в проведении торговых, финансовых и банковских операций и других бизнес-процессов», — добавили в ведомстве.



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