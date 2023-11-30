Перевести время на час назад предлагает депутат Миргуль Темирбаева

По словам нардепа, с предложением к ней часто обращаются избиратели.
Депутат Миргуль Темирбаева предложила перевести время на час назад. С инициативой она выступила на заседании Жогорку Кенеша.
По словам нардепа, с предложением к ней часто обращаются избиратели.
«Таким образом сохраним психическое здоровье граждан, сами знаете, как по утрам, когда на улице еще темно, отправлять детей в школу, детские сады. Мы экономим и электричество. Мы опережаем время на час Узбекистан и Таджикистан», — сказала она и попросила дать кабмину протокольное поручение.
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