Заместитель Торага Нурланбек Азыгалиев: «Инвестируя в женщин и девочек, мы создадим благополучное государство»

Бишкек, "Саясат.kg". Заседание Совета по правам женщин, детей и гендерного равенства при Торага Жогорку Кенеша состоялось в рамках 16 дней активных действий против гендерного насилия в отношении женщин и девочек.

Заседание Совета прошло под председательством депутата Гули Кожокуловой с участием заместителя Торага Жогорку Кенеша Нурланбека Азыгалиева, депутата Жогорку Кенеша Гулшаркан Култаевой, Акыйкатчы Жамили Жаманбаевой, председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабековой, экспертов по вопросам гендерного равенства, представителей гражданского общества.

Заместитель Торага Нурланбек Азыгалиев в своем выступлении отметил, что важно инвестировать в женщин для того, чтобы предотвратить насилие в отношении женщин и девочек. «Мы не можем быть равнодушными к глобальному кризису гендерного насилия. Насилие в отношении женщин не только нарушает их права, но и имеет долгосрочные социальные последствия. Важно понимать, что инвестирование в предотвращение гендерного насилия – это не только обязанность государства, но и ответственность каждого из нас. Инвестируя в женщин и девочек, мы построим здоровое общество, создадим благополучное государство», - сказал Нурланбек Азыгалиев.

Депутат Гуля Кожокулова подчеркнула, что в данном вопросе ни один государственный орган не должен оставаться в стороне. «Это чувствительный и деликатный вопрос. В наше время не должно быть места насилию в отношении женщин, поскольку здоровая женщина – это здоровая нация, безопасность женщины – это безопасность государства», - подчеркнула Гуля Кожокулова.

Участники заседания Совета обозначили свои позиции по вопросам гендерного равенства в сфере труда, насилия и преследованиях, основным принципам международных трудовых норм. Были обсуждены вопросы о равной оплате труда женщин и мужчин, предотвращении дискриминации, охране материнства.

Напомним, что ежегодно с 25 ноября по 10 декабря во всем мире проводятся компания 16 дней борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Отдел по работе с общественностью и СМИ