ГКНБ КР: Изъяты незаконно хранящиеся оружия и боеприпасы у жителя Чуйской области

Бишкек, "Саясат.kg". В ходе проведенных органами ГКНБ КР оперативно-розыскных мероприятий по противодействию экстремизму, пресечена деструктивная деятельность гражданина «А.Д.».

По результатам обысковых мероприятий в рамках уголовного дела возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 267 ч.2 («Незаконный оборот оружия, боеприпасов») УК КР, по месту жительства гражданина КР «А.Д.», обнаружены и изъяты незаконно хранящиеся карабин системы СКС с боеприпасами (7,62 мм.), боевые патроны для автомата Калашникова (5,45 мм) и пистолетные патроны калибра 9 мм. Также обнаружены спецсредства (рация, сигнальный пистолет), комплекты специальной экипировки (армейский разгрузочный жилет, маски, защитные шлемы), муляж гранаты РГД-5 и компоненты к самодельному взрывному устройству.

По обнаруженным и изъятым материалам назначены соответствующие экспертизы, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.