Видео - ГКНБ КР ведется активная работа по борьбе с ОПГ

Бишкек, "Саясат.kg". На сегодняшний день Г.Малабаев содержится в учреждении СИН №25 г.Ош при МЮ КР (СИЗО-5), ведется следствие.

Как ранее сообщалось, 23 сентября 2023 года по факту незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов, а также наркотических средств, в рамках возбужденного ГКНБ КР уголовного дела по ст.283 УК КР, задержан т.н. «положенец» г.Кызыл-Кия Малабаев Гульжигит Карабаевич, 1980 г.р., житель с.Герей-Шорон Ноокатского района Ошской области, кыргыз по национальности, семейный, состоит с 2019 года на оперативном учете ГОВД г.Кызыл-Кия Баткенской области как член ОПГ К.Досонова.

На сегодняшний день Г.Малабаев содержится в учреждении СИН №25 г.Ош при МЮ КР (СИЗО-5), ведется следствие.

Также, в начале октября 2023 года проведена соответствующая работа по видеофиксации отречения от причастности к каким-либо противоправным деяниям и криминальным группировкам в отношении нижеследующих лиц:

1. Ажибаев Ильяскожо Рахманбердиевич, 1964 г.р., уроженец с.Мин-Жыгач а/а Тогузбулак Лейлекского района Баткенской области, кыргыз по национальности, (известного как «Дед Хасан и прокурор».

2. Абдырахманов Равшанбек Орозбаевич, 1967 г.р., уроженец и житель г.Баткен Баткенской области, кыргыз по национальности, семейный, с 2013 года состоит на оперативном учёте УВД по Баткенской области как член ОПГ К.Досонова, известен как «Равшан тентек»;

3. Рахманкулов Асланбек Маматбекович, 1973 г.р., уроженец и житель г.Кызыл-Кия Баткенской области, кыргыз по национальности, семейный, с 2015 года состоит на оперативном учете АБД ТОР МВД КР как член ОПГ К.Досонова, известен как «Голова»;

4. Саидбаев Ильяз Мамединович, 1983 г.р., уроженец и житель г.Кызыл-Кия Баткенской области, кыргыз по национальности, семейный, с 2010 года состоит на оперативном учете ГОВД г.Кызыл-Кия Баткенской области как член ОПГ К.Досонова, известен как «Илюха».

ГКНБ КР просит сообщать, о противоправных действиях криминальных элементов и должностных лиц, в том числе о фактах незаконного вмешательства в деятельность субъектов предпринимательства и инвесторов для принятия мер согласно действующего законодательства КР.