Видео - Задержан гражданин КР, находивщийся в официальном розыске МВД КР

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время устанавливаются соучастники данного преступления.

14 ноября 2023 года сотрудниками ГКНБ КР по подозрению в незаконном пересечении государственной границы КР был задержан гражданин КР «Ч.А.Т.», 1989 г.р., который с 2017 года находился в официальном розыске МВД КР за причастность к разбойному нападению.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий установлено, что «Ч.А.Т.» летом т.г. в сговоре с отдельными лицами, незаконно пересек государственную границу Кыргызстана из соседней страны. Прибыв в КР занимался реализацией контрабандных ГСМ.

В настоящее время устанавливаются соучастники данного преступления.